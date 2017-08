Anfitriões de Bonito comemoram investimentos em infraestrutura da cidade

Campo Grande (MS) – Quem mora em Bonito conhece a representatividade que o município tem no cenário do ecoturismo mundial. Por isso, comemora os investimentos estaduais e federais em infraestrutura na cidade, que além de melhorarem a qualidade de vida da população, contribuem para que turistas tenham uma boa impressão do destino sul-mato-grossense.

“Vivemos em uma cidade do turismo”, lembra o professor Eliberto Maciel, 62 anos. Para ele, os mais de R$ 54 milhões que os governos estadual e federal estimam aplicar em quatro frentes de obras vão resgatar a autoestima do município, que está baixa. “Principalmente por causa dessa entrada da cidade, que está feia”, diz, em relação ao asfalto remendado.

Para restaurar o local lembrado por Eliberto, o governador Reinaldo Azambuja autorizou início do processo licitatório. A previsão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) é investir R$ 10,7 milhões em recapeamento, ciclovia e iluminação em 14,160 quilômetros da MS-178 – trecho da entrada do município até o aeroporto.

Outro processo licitatório autorizado pelo governador vai selecionar uma empresa para executar obras de infraestrutura urbana e restauração funcional do pavimento de diversos bairros, nas regiões mais povoadas de Bonito. Estão previstas a execução de 41.118,500 m² de recapeamento asfáltico e 6.795,65 m² de remendos profundos e superficiais, com R$ 2,2 milhões de previsão de orçamento.

“São obras que prometem trazer benefício para os moradores e comerciantes. Nossa expectativa é de que aconteça rápido”, afirma a comerciante Mariela Escobar, 32 anos. “Os moradores ficarão satisfeitos quando sair do papel” completa o auxiliar de serviços gerais Aldo Moreira, 33.

Progresso em ação

Outras duas frentes de obras organizadas pelo Governo do Estado estão em andamento. Máquinas e operários que fazem o asfalto na MS-178, do aeroporto de Bonito até a transposição do rio da Prata trabalham diariamente na implantação e pavimentação de 17,041 quilômetros da rodovia. O valor total da obra é de R$ 20,1 milhões.

A última frente é na MS-382. Com R$ 21 milhões, são implantados e pavimentados 23,600 quilômetros na rodovia que liga Bonito até a Gruta do Lago Azul. “São boas ações justamente por causa do turismo. Quanto melhor for a nossa cidade, inclusive nessa questão de asfalto, melhor será na atração do turista, que movimenta renda aqui”, defende a jovem Carine Cardoso, 28. “É um chamativo também para todo o Mato Grosso do Sul que visita Bonito”, fala o empresário José Battaglin Filho, 78 anos.

