Anel viário, aeroporto e recuperação de vias estão entre os investimentos estaduais em Nova Andradina

Em Nova Andradina, desenvolvimento é a palavra de ordem, onde os investimentos feitos pelo Governo do Estado têm se revertido em segurança no trânsito, melhores condições de vida e crescimento econômico.

Entre as principais obras está a implantação do Anel Viário de Nova Andradina, com a pavimentação de 1780 metros da BR-376 até chegar à MS-473, obra que estava paralisada há 13 anos, conforme explicou o Secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli.

Entre as obras em execução, está a de ampliação da ETE que em pleno funcionamento elevará de 40% para 70% o percentual de domicílios atendidos.

O secretário destacou que todas essas obras surgiram da demanda da população.

Para reforçar essa perspectiva, o governador Reinaldo Azambuja – que no mês de junho visitou as obras – assumiu compromisso de firmar parceria com a gestão municipal para concluir e colocar em funcionamento um aeroporto na cidade.

Recursos estaduais vêm sendo empregados para garantir o crescimento no município, que conta hoje com 52625 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)