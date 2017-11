Aneel fará audiência pública para discutir energização do Pantanal

O Acende Pantanal pretende levar, por meio de placas fotovoltaicas, energia a moradores da região do Pantanal nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde - Divulgação

A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) discutiu hoje (28) em sua reunião pública o Plano de Universalização da área rural da região do Pantanal Sul Matogrossense da Energisa-MS e votou pela realização de audiência pública para colher subsídios e aprimorar a proposta. O prazo para envio de contribuições é até fevereiro de 2018.

Justamente com intuito de tratar do Plano, a presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, que na entidade representa a Fecomércio-MS, esteve na última semana reunida com o superintendente da SMA (Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública), André Ruelli e com o ouvidor relator do processo, Thiago de Barros Correia, em Brasília.

“Pretendemos esclarecer o consumidor dessas áreas promovendo reuniões com a comunidade a fim de explicar a extensão do projeto e ouvi-los para encaminhar nossa contribuição. Porém, faremos de tudo para mitigar os impactos na tarifa de energia da Energisa-MS”, diz Rosimeire.

O Acende Pantanal pretende levar, por meio de placas fotovoltaicas, energia a moradores da região do Pantanal nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde. A área tem 89,3 mil quilômetros, o que equivale, por exemplo, a uma extensão superior a todo o Estado da Paraíba, e somente 2.186 atendimentos, o que torna o projeto caro.

A concessionária desenhou cinco cenários possíveis para dimensionar o impacto na tarifa, indeo de 0,92% a 2,28%. Durante a reunião, a Aneel mencionou os vários desafios, dentre eles a dificuldade, dentro da atual norma regulatória, para reconhecer os custos operacionais nos moldes do projeto, que apresenta logística em patamar muito diferente do cotidiano. A Aneel observa que os sistemas isolados são caros, podendo chegar a R$ 40 mil de investimento por unidade, sem contar com as possibilidades de perdas nos equipamentos e os custos de reposição.