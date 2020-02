Aneel e Agepan divulgam dicas sobre uso seguro de energia elétrica durante o Carnaval

Vídeos educativos estão disponíveis nas redes sociais, com orientações para foliões e organizadores de eventos

Campo Grande (MS) – Para muitas pessoas o carnaval é a melhor época do ano e o momento ideal para curtir dias de muita diversão. Uma campanha da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o apoio das agências estaduais conveniadas, como a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), oferece dicas valiosas de segurança relacionadas ao uso e ao cuidado com a energia elétrica durante a folia.

A campanha utiliza as redes sociais para disseminar, em vídeos divertidos, orientações para evitar acidentes e garantir o bem-estar na hora de festejar ou de organizar eventos carnavalescos.

Confira as dicas

Para o folião:

Fique atento ao uso de fantasias com hastes, sombrinhas e bastões de selfie para não encostar por engano em fios energizados. É indispensável respeitar as distâncias da rede elétrica.

Nunca saia descalço para a folia. Abuse de calçados com solado emborrachado. Além de confortáveis, são isolantes.

Serpentinas metálicas são extremamente perigosas e devem ser evitadas.

Água e energia elétrica não combinam. Se estiver com o corpo molhado não mexa em nada com energia.

Tenha cuidado redobrado com tomadas e equipamentos elétricos.

Nunca suba em postes, marquises ou árvores, nem tente afastar os fios. Um choque elétrico pode ser fatal.

Para quem está preparando uma grande festa com barracas, palco ou sistemas de iluminação e som:

Caso planeje acessar a energia da rede pública para energizar a festa, fale com a distribuidora e solicite o fornecimento provisório de energia elétrica. Principalmente: contrate um profissional qualificado para efetuar todo o projeto elétrico do evento.

É obrigatório que as instalações estejam adequadas e seguras, com aterramento de estruturas metálicas, isolamento de cabos e fios e que respeite as distâncias de segurança mínima.

Se o evento inclui palcos, carros alegóricos, trios elétricos e outras estruturas, verifique se estão bem afastados da rede elétrica.

Organizadores de desfiles e trios elétricos devem analisar o trajeto a ser percorrido e manter os veículos na altura permitida por lei, já contando com as pessoas em cima dele.

Os vídeos com as dicas estão disponíveis nas páginas da Agepan e da Aneel no Facebook.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan)