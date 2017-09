Anatel entrega kits de TV digital em Vitória e no Rio de Janeiro

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, entregou hoje (26), em Vitória, kits de TV digital para famílias cadastradas em programas sociais. Amanhã (27), a ação ocorre no Rio de Janeiro. O desligamento do sinal analógico nos municípios está previsto para ocorrer no dia 25 de outubro.

Para a transição, as famílias de baixa renda ou cadastradas nos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e outros, têm direito a um kit gratuito. Para receber o kit (conversor, antena e controle remoto), é preciso agendar um pedido pelo site do Seja Digital, ou pelo número 147, e retirar nos pontos de entrega.

No total, serão distribuídos cerca de 174 mil kits na capital do Espírito Santo e cerca de 1,2 milhão no Rio de Janeiro.

As residências que utilizam televisão com antenas parabólicas ou TV a cabo não sentirão nenhuma alteração e não será preciso fazer a adaptação com conversor. Além disso, todos os aparelhos de TV fabricados a partir de 2010 têm o conversor digital embutido, o que dispensa a necessidade de aquisição do equipamento.

Com o desligamento do sinal, as emissoras de TV aberta transmitirão apenas no sistema digital e deverão apresentar, durante o período de 30 dias, informações na tela sobre o fim das transmissões analógicas.

Cronograma de desligamento

Amanhã, o sinal analógico será desligado em Fortaleza (CE) e Salvador (BA), além de outras cidades cearenses e baianas. De acordo com o cronograma, depois de Rio de Janeiro e Vitória, no dia 25 de outubro, a previsão é que o sinal seja desligado em Belo Horizonte e região metropolitana, em 8 de novembro. Em Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e Vale do Paraíba, no interior paulista, o desligamento do sinal está previsto para 29 de novembro.

Para o desligamento do sinal analógico, é necessário um percentual mínimo de 90% de domicílios com sinal digital, considerando uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo.

Pesquisa Ibope divulgada pelo Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), em agosto, mostrou que 63% dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro e 70% dos de Vitória, incluindo os municípios próximos, já têm televisores com recepção para o sinal digital.

O sinal analógico da TV já foi desligado em Rio Verde (GO), Distrito Federal, São Paulo, Goiânia e Recife. Com o desligamento, será liberada a faixa dos 700 MHz para uso do sistema da internet 4G, que é uma das tecnologias da telefonia móvel.

Veja Também

Comentários