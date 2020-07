Anastácio vai universalizar saneamento em três anos

Cidade terá 50% de cobertura de saneamento já no ano que vem - (Foto: Edemir Rodrigues)

O município de Anastácio terá 100% de cobertura de saneamento básico em três anos. O prazo foi dado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) nesta quinta-feira (2/7) durante a entrega da obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade.

Com capacidade de tratar até 20 litros de esgoto bruto por segundo, a estação atende demanda de todo o município e foi construída com investimento de R$ 6,5 milhões – recursos da Funasa e da Sanesul.

“Além da estação de tratamento, estamos entregando cinco quilômetros de rede coletora de esgoto, 200 ligações domiciliares, duas estações elevatórias e 2.320 metros de linha de recalque”, falou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior.

A empresa ainda autorizou o início da obra de execução de 23 quilômetros de rede coletora e 1.386 ligações domiciliares. Com R$ 5,2 milhões do programa Avançar Cidades, a nova obra da Sanesul vai ampliar, já em 2021, a cobertura de saneamento de 20% para 50%.

Universalização em MS

Representando o governador Reinaldo Azambuja na inauguração, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou a missão do Governo do Estado em universalizar o saneamento em Mato Grosso do Sul, nas 68 cidades onde a Sanesul atua.

“Antes mesmo de ser aprovado no Congresso Federal o marco regulatório do saneamento, Mato Grosso do Sul já tinha colocado em prática o projeto da Parceria Público-Privada da Sanesul, para ser o primeiro do País a universalizar o saneamento. Isso é inédito”, pontuou Riedel. O projeto de PPP é um dos eixos de desenvolvimento para o Estado e prevê a captação de R$ 1 bilhão em investimentos privados nos sistemas da Sanesul, além de outros R$ 2,5 bilhões aplicados nas operações de universalização. O prazo estipulado da parceria é de 30 anos.

Prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres afirmou que o investimento público em sistema de coleta e tratamento de esgoto dá mais qualidade de vida à população. “Com gestão diferenciada e municipalista, o governador Reinaldo Azambuja torna realidade esses projetos que refletem diretamente na saúde das pessoas. Meus parabéns e meus agradecimentos por esses investimentos feitos em Anastácio”, declarou.

Também participaram da entrega da ETE o secretário estadual de Gestão Política, Sérgio de Paula; os deputados estaduais Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa, e Felipe Orro; os deputados federais Beto Pereira e Rose Modesto; e o reitor da UEMS, professor Laércio Alves de Carvalho.

Mais obras

Ponte de madeira já foi palco de acidentes em Anastácio. Foto: Saul Schramm

Uma das obras iniciadas recentemente pelo Governo do Estado em Anastácio é a construção da ponte de concreto sobre o Rio Ribeirão Taquarussu, na MS-170 entre a BR-262 e o Assentamento Paulista. A estrutura antiga, de madeira, será trocada por uma mais moderna, com mais segurança. “De seis em seis meses tem que trocar as tábuas da ponte, fora os acidentes que acontecem, principalmente com quem está de moto”, diz o produtor Etelvino Barbosa de Freitas, 62 anos. “Vai ser a melhor coisa do mundo (a troca) porque por aqui passam todos os produtos que vêm das colônias para a cidade”, completa José Carlos Valério, 46.