Analistas do governo veem pouca ameaça em cidadãos banidos por Trump

Analistas do braço de inteligência do Departamento de Segurança Interna encontraram poucas evidências de que os cidadãos de sete países de maioria muçulmana incluídos no veto a viagens nos Estados Unidos do presidente Donald Trump representem uma ameaça de terrorismo ao país. Um rascunho obtido pela Associated Press concluiu que a cidadania é um "indicador improvável" de ameaças de terrorismo para os EUA e que poucas pessoas dos países listados por Trump em seu veto realizaram ataques ou estiveram envolvidos em atividades relacionadas ao terrorismo nos EUA desde o início da guerra civil na Síria, em 2011.

Trump citou preocupações com terrorismo como a razão primordial para assinar no fim de janeiro o veto temporário a pessoas de sete países de maioria muçulmana, além de paralisar o programa de refugiados dos EUA. Um juiz federal impediu que o governo levasse adiante esta política e o governo Trump diz que pretende emitir novo decreto sobre o assunto em breve. Fonte: Associated Press.

