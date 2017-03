Analistas dizem que plano de saúde de Trump deixaria 14 milhões sem cobertura

Analistas da organização apartidária Escritório para o Orçamento Congressual projetaram que 14 milhões de pessoas perderiam cobertura no próximo ano, caso seja aprovado o projeto que está na Câmara dos Representantes para desmantelar o sistema colocado em vigor no governo do ex-presidente Barack Obama. A estimativa é um revés para o Partido Republicano e para o presidente dos Estados Unidos, o também republicano Donald Trump.

A estimativa da entidade diz que haveria 24 milhões de pessoas a mais sem seguro até 2026, caso a nova lei seja aprovada, na comparação com a atualmente em vigor.

As projeções dão combustível aos opositores do plano defendido por Trump, que segundo eles retirariam milhões de pessoas da cobertura dos planos de saúde. As críticas vieram dos democratas, de republicanos de Estados que foram beneficiados pela lei de Obama e de partes do setor de saúde.

Os líderes republicanos afirmam que a intenção deles é reduzir os custos. Segundo eles, as estatísticas de cobertura levam a enganos, porque muitas pessoas cobertas pela lei de Obama têm custos altos que tornam o sistema de saúde impossível de pagar. Fonte: Associated Press.

