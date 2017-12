Anac permite voos internacionais para manutenção no aeroporto de São Carlos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) designou como internacional o aeroporto de São Carlos (SP). De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6, as operações internacionais estão restritas a serviços aéreos privados destinados à entrada ou saída de aeronaves para serem submetidas a serviços de manutenção e reparo.

Estão vedadas operações de serviço aéreo regular de transporte de passageiros e postal.

O período de abertura ao tráfego internacional se dará em caráter eventual , a pedido, e dependerá de prévio agendamento com a Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos.