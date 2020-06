Ana Carolina Nardes assume Secretaria de Administração e Desburocratização

Ana Carolina Nardes reforçará o time de mulheres do primeiro escalão do governo estadual - Foto: Elaine Paes, Secretaria SAD

A Secretária Especial e Superintendente de Gestão de Compras e Materiais da SAD, Ana Carolina Araújo Nardes, é a nova Secretária de Administração e Desburocratização do governo estadual. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (01/06), após a saída do titular da pasta, Roberto Hashioka, para disputar a prefeitura de Nova Andradina.

“Me sinto muito honrada com o convite do governador e farei jus à confiança em mim depositada com muito empenho e dedicação. Como superintendente, pude aprimorar minha visão técnica e conhecer melhor o funcionamento da secretaria. Meu objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelos secretários anteriores, com foco na modernização, celeridade e eficiência dos processos, além do diálogo permanente com os servidores. Estar à frente da Secretaria é, sem dúvidas, um grande desafio que assumo com muita responsabilidade e apoio de uma equipe altamente comprometida”, enfatizou Ana Nardes.

Ana Carolina Nardes reforçará o time de mulheres do primeiro escalão do governo estadual formado por Maria Cecília Amendola da Motta, à frente da Secretaria de Educação desde 2015, Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre, no comando da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) desde 2016 e Fabíola Marquetti Sanches Rahim, Procuradora Geral do Estado desde 2019. “Além da capacidade profissional, a versatilidade feminina tem sido um diferencial para que cada vez mais mulheres ocupem cargos de chefia tanto na iniciativa pública quanto na privada. Trata-se de um caminho natural em gestões modernas”, destaca a nova Secretária.

Currículo – Ana Carolina Araújo Nardes, 39 anos, é advogada pós-graduada em Direito Público. Já trabalhou em diversos órgãos públicos, como Polícia Federal e Governo do Estado de Paraná, tendo coordenado por sete anos o setor de compras e contratos da Presidência da República, em Brasília.

Em 2015 ingressou no cargo de Assessora Jurídica no Gabinete da Secretaria de Estado de Governo (Segov), onde permaneceu durante o primeiro mandato do Governador Reinado Azambuja, gerenciando projetos como o da Transparência e Censo Previdenciário.

Em 2019, Ana assumiu a área de compras do governo, onde atualmente atua como Secretária Especial, responsável por todas as aquisições de materiais e contratações de serviços do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.