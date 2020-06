Amor na pandemia: Empresária escolhe Comper como cenário para declarar paixão a marido

Conforme Débora, o casal está junto há dois anos e se apaixonou já na primeira troca de 'oi', quando ela foi ter a primeira aula de muay thai com Fábio - (Foto: Roberto Higa)

Na véspera do Dia dos Namorados o Comper Jardim dos Estados foi palco de muito amor na noite dessa quarta-feira (10), quando a empresária Débora Mello, 36 anos, declarou publicamente sua paixão pelo marido Fábio Souza, 37 anos, empresário e professor de muay thai. O momento foi embalado por serenata comandada pelos músicos Jacklin Andreucce e Gustavo Monge, do grupo 'É de Bom Tom', que emocionou muitos clientes e funcionários da loja.

Conforme Débora, o casal está junto há dois anos e se apaixonou já na primeira troca de 'oi', quando ela foi ter a primeira aula de muay thai com Fábio. "Comecei minha declaração dizendo 'oi' porque nosso primeiro 'oi' mudou toda a minha vida e a dele. Nós abrimos mão de muita coisa para ficar junto, então o que prevaleceu sempre pra gente foi o amor. Pra quem não acredita em história à primeira vista, o que a gente viveu foi à primeira vista. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente se quis naquele exato momento. Passamos por muitas situações que poderiam impedir nossa união, mas o amor seguiu persistindo e falando mais alto".

Ela disse que decidiu declarar publicamente seu amor porque Fábio é extremamente romântico, mesmo diante da insensibilidade de Débora. "Ele é uma pessoa extremamente carinhosa e romântica e eu sou uma porta, grosseira, indelicada, muitas vezes até insensível (risos). Independentemente disso, ele tá sempre me surpreendendo com o seu romantismo. Toda vez que ele vai fazer uma comprinha no Comper, sempre me traz uma florzinha e vive me dizendo que fará isso até morrer. Então decidi surpreendê-lo".

"Como ele é um amor, quis fazer uma coisa que o surpreendesse pra compensar esses dois anos que eu não sou romântica igual ele. Então pensei comigo 'ah é! Então pera aí que eu vou armar uma pra você, meu amor'. Como ele costuma fazer compras no Comper Jardim dos Estados, combinei com o gerente pra agilizarmos esse momento", detalha Débora.

Quando o casal entrou no Comper para fazer a 'compra', Fábio já foi surpreendido com balões coloridos que foram entregues por Débora, ao som da música tema do casal, que é 'Débora', de Michel Teló. Depois a empresária se apoderou do microfone e homenageou o marido com um discurso repleto de muito amor e emoção.

Os balões, segundo Fábio, simbolizam o filme 'Up – Altas Aventuras', muito marcante na vida do casal. Na história, o vendedor de balões Carl Fredricksen, de 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa já falecida e após um incidente, ele é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado, só que para evitar que isso aconteça, põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo e assim ele viaje para uma floresta na América do Sul em que ele e esposa sempre quiseram morar.

O empresário, por sinal, adorou a declaração da esposa e falou que todo esse romantismo é reflexo do que enxerga em Débora. "Desde o primeiro dia que a conheci, vi como ela era incrível. Faço tudo que está ao meu alcance por amor porque ela merece a felicidade sempre", contou, derretendo-se.

Para Rodrigo Cervantes, gerente do Comper Jardim dos Estados, "a nossa Rede se ente muito honrada em ser palco de uma homenagem tão bonita como essa. Entre os diversos lemas que procuramos seguir, um deles é sempre tratar os clientes com muito carinho e atenção. Essa consideração pela escolha do Comper como cenário para essa declaração simboliza muito pra gente. Por isso, desejamos muita saúde e felicidade ao casal e que atitudes assim se multipliquem, afinal, o amor transforma".