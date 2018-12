Americanos iniciam semana de homenagens a George H. W. Bush

Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira, 3, as cerimônias em homenagem ao ex-presidente George H. W. Bush, que presidiu o país no fim da Guerra Fria e morreu na sexta-feira, dia 30. Assim como Gerald Ford, Ronald Reagan e Richard Nixon, ele será enterrado segundo o protocolo de funerais com honras de Estado, organizado pelo Pentágono.

O caixão será exibido em uma câmara-ardente sob a cúpula do Capitólio a partir da noite desta segunda. Na quarta-feira, 5, dia de luto nacional, o funeral será na Catedral Nacional, em Washington. Em seguida, o corpo retornará ao Texas, onde Bush será sepultado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.