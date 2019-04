Ameaça de bomba leva polícia a esvaziar edifício em Madri

Uma ameaça de bomba em um dos maiores edifícios espanhois, em Madri, levou a polícia a retirar as pessoas que estavam no local. Trata-se da Torrespacio, que tem 235 metros de altura e 57 andares.

É o quarto edifício mais alto da Espanha e o 24º mais alto da Europa.

No prédio estão algumas representações diplomáticas, como a do Reino Unido, do Canadá, e da Austrália, onde teria sido dado o alerta de ameaça de bomba às 2h15 locais (menos uma hora de Portugal).

No Twitter, a polícia confirmou a evacuação do edifício por motivo de segurança. As autoridades pediram ainda às pessoas para evitar as imediações do local. A área em torno está isolada e a circulação de automóveis próximo à torre foi interrompida durante alguns minutos.

De acordo com a Reuters, que cita fonte da polícia, a retirada das pessoas aconteceu após uma chamada com uma ameaça de bomba. Estariam na torre cerca de 2 mil pessoas.

A evacuação ficou completa menos de uma hora depois do alerta e ocorreu sem problemas. Não foram registrados feridos.

Muitas pessoas pensavam tratar-se de uma simulação e só perceberam o que se passava quando viram entrar no edifício equipes antiterroristas, especialistas em armadilhas e explosivos, e cães, para despistar eventuais ameaças.

No local estão cinco equipes de bombeiros da Câmara de Madri e ambulâncias do Samur- Proteção Civil, de prevenção.

O Torrespacio integra um complexo empresarial, conhecido por Cuatro Torres Business Area Madrid, que engloba mais três torres e que foi inaugurado em 2008. Foi também a primeira torre a ser construída e a ficar completa.

Além das embaixadas da Austrália, do Canadá e do Reino Unido, o Torrespacio sedia a Associação da Banca Espanhola (AEB), e empresas como a Red Bull e a Equifax.

Mais de 90% da torre, propriedade do grupo Filipino Emperador, estão ocupados. Além dos 57 andares, existem mais seis de estacionamento com 1.270 vagas.