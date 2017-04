Ao menos quatro estações de metrô foram fechadas nesta terça-feira em São Petersburgo, na Rússia, após uma informação sobre uma possível bomba, informaram agências de notícias russas.

No entanto, a administração do metrô informou que no início da tarde (no horário local), todas as linhas e estações foram reabertas.

A ameaça de bomba veio um dia depois da explosão em um trem que matou 14 pessoas e deixou cerca de 50 feridos na segunda maior cidade da Rússia. Fonte: Associated Press

