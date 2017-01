Ambulantes protestam contra sorteio para trabalharem em terminais de Campo Grande

Vendedores ambulantes que são associados fizeram protesto em frente à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (23), depois do sorteio que decidiu quem vai trabalhar nos terminais de ônibus.

Os associados são contra o sistema que decide quem pode montar comércio dentro dos terminais de transporte da capital, criado pela Agetran com o Ministério Público Estadual (MP-MS). Uma lei de 2014 obrigava o ambulante a fazer parte de uma associação e um decreto anula essa obrigatoriedade.

Sorteio foi realizado segunda e tinha 146 concorrentes - associados ou não - para 135 vagas. Os ambulantes associados ficaram revoltados com a possibilidade de vendedores não associados poderem participar do sorteio.

Cada plataforma poderá ter três ambulantes por período. O processo ainda não acabou, falta identificar se os sorteados estão de acordo com as exigências do edital, como renda mensal familiar de até um salário mínimo, dentre outras.

