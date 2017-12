Ambulância atende desastre na BR-381, em Minas, e bate de frente com caminhonete

Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que havia acabado de atender outro desastre deixou dez pessoas feridas neste sábado, dia 30, na BR-381 próximo ao distrito de Ravena (Sabará), na Grande Belo Horizonte.

A equipe do Samu havia sido acionada para socorrer vítimas de um carro que caíra em uma ribanceira. Ao transportar um dos feridos para a capital mineira, a ambulância bateu de frente com uma caminhonete, que teria invadido a contramão.

Entre os feridos estão três integrantes da equipe do Samu, a vítima do acidente anterior e seis pessoas que estavam na caminhonete. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, todos foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, transportados em outras ambulâncias e por um helicóptero.

Ainda segundo a corporação, a vítima do desastre anterior, e que acabou sofrendo o novo acidente, era o motorista do veículo que caiu na ribanceira. A assessoria do Hospital João XXIII afirmou que, por decisão da instituição, não repassa informações sobre o estado de saúde de pacientes.