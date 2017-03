Amazon oferece livros gratuitos após “briga” com João Dória

A polêmica entre a gigante das vendas on-line Amazon e o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), não terminou. O beneficiado do novo capítulo da briga é você: a empresa disponibilizou 30 livros gratuitos.

A ação é uma resposta à crítica feita pelo prefeito: “Por que vocês não doam livros?”. Para baixar, basta fazer login e confirmar o download sem custos no site.

Dória e Amazon estão em pé de guerra por conta de uma ação publicitária do serviço. Em crítica à “limpeza” nos grafites da cidade, promovida por Dória, o site de e-commerce projetou trechos de livros incentivando a arte urbana.

Primeiro a empresa aproveitou a polêmica da pichação e dos muros pintados na cidade paulista para divulgar um produto novo. Depois o então prefeito revidou e desafiou a empresa a doar livros. A Amazon aproveitou nova repercusão e "atendeu" ao desafio de Dória. "Estamos abertos a todas as ideias que ajudem a democratizar o acesso à leitura no Brasil. Por isso, vamos doar centenas de dispositivos Kindle ( leitor de livros digitais) para instituições que promovem cultura e educação (fiquem ligados). Para incentivar ainda mais a leitura, estamos oferecendo a todos um livro digital grátis de uma seleção de mais de 30 títulos", publicou em seu perfil no Facebook.

São livros que vão de ficções científicas a literatura brasileira. Mas o download é limitado a um livro por cadastro e os arquivos poderão ser lidos pelo Kindle ou por smartphones. Para ter acesso aos títulos, basta acessar o site da empresa.

Quanto à doação dos dispositivos Kindle, a empresa ainda não informou a data.

