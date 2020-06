Campo Grande (MS) – A AMAS (Associação sul-mato-grossense de Supermercados) entregou para a Secretaria Estadual de Saúde um plano técnico com protocolos de saúde para funcionamento dos supermercados. A ação integra o Comitê Gestor do Plano de Retomada Pós-Crise da Covid-19, instituído pelo Governo do Estado e no qual a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) faz parte.

Presidente da AMAS, Edmilson Verati, explicou que o plano foi montado junto com a equipe técnica da Workplac, composta pelo médico sanitarista Albertone Martins e a médica Deise Gardin, considerando as medidas de biosseguranças estabelecidas internacionalmente para o funcionamento do estabelecimento, considerado atividade essencial. A reunião também contou com a presença do coordenador de segurança e saúde no trabalho do grupo Pereira, Ivaney Araújo.

De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Resende, o documento será analisado conforme os protocolos de segurança estabelecidos pelo Governo. “Precisamos manter os cuidados, apesar de termos o menor número de casos, a situação não é tranquila”, explicou o secretário.

Titular da Semagro, secretário Jaime Verruck explica que o Governo do Estado montou o comitê de retomada para garantir que todos os estabelecimentos e setores vão continuar atuando dentro dos protocolos de segurança estabelecidos, para garantir a segurança da população.

Priscilla Peres, Semagro