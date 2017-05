Amarildo destaca importância da preservação de restaurante em Nova Alvorada

O 2º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Amarildo Cruz (PT), parabenizou a iniciativa da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul em declarar de relevante valor histórico e cultural o restaurante Água Rica, localizado na BR-163. Criado em 1961, o estabelecimento estava ameaçado pelas obras de duplicação da rodovia.

“O prefeito Arlei Barbosa deve ser parabenizado em reconhecer a importância e a necessidade de preservação dos elementos históricos e culturais que fazem parte de Mato Grosso do Sul. A iniciativa deve ser exemplo aos demais gestores, já que o tombamento significa deixarmos uma herança ao povo e a nação”, destacou.

Amarildo é autor do Projeto de Lei (PL) 57/2017, que restitui a autonomia dos parlamentares em legislar sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado. Os deputados Lidio Lopes (PEN) e Antonieta Amorim (PMDB) já declararam apoio à iniciativa. “Vamos sim aprovar este projeto. É importante ressaltar que o restaurante Água Viva mantém até hoje sua estrutura rústica original e pertence a mesma família, mantendo a tradição do pão de queijo cosiderado um dos melhores do Estado”, disse Antonieta.

Veja Também

Comentários