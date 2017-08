Amarildo Cruz solicitou ao DNIT que seja implantada placas de sinalização na rodovia BR-267

Em virtude do grande número de animais que circulam pela pista, o deputado Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje ao Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes – DNIT, que seja implantada placas de sinalização na rodovia BR-267 no sentido Nova Alvorada do Sul x Bataguassu.

“A indicação é uma reivindicação antiga dos moradores dos municípios por onde passa a rodovia, e tem por objetivo proporcionar segurança a todos os usuários que transitam pela região”, ressalta o parlamentar.

O requerimento estende-se principalmente para a região do Distrito Zuzu, Destilaria Rio Brilhante (Município de Nova Alvorada do Sul) e Distrito de Casa Verde (Município de Nova Andradina).?

