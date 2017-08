Amarildo Cruz solicita a implantação de placas de sinalização no anel viário de Campo Grande

Visando informar os motoristas sobre uma rota alternativa que dá acesso ao Estado de São Paulo, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (2) que o Governo do Estado implante placas de sinalização no anel viário de Campo Grande, na MS-040, indicando distância em quilômetros, dentre outras informações necessárias para a adequada orientação.

A rota que garante acesso ao estado vizinho, passando pelos municípios de Santa Rita do Pardo, Bataguassu e Brasilândia, localizados em Mato Grosso do Sul foi inaugurada em 2014, porém, muitos motoristas a desconhecem. "É importante que os motoristas tenham conhecimento dessa alternativa para se chegar a São Paulo, até porque a rota em questão encurta em aproximadamente 100 quilômetros a distância", explicou o deputado.

O parlamentar que sempre utiliza a MS-040, lembrou que essa é uma reivindicação dos moradores de Santa Rita do Pardo, que chegou até ele a pedido do vereador Luiz Carlos do Prado Rodrigues (Cabecinha).

A solicitação será encaminhada também ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correia Riedel e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli.

