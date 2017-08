Deputado pede ferramenta eletrônica para identificar os reais infratores de trânsito

Com a finalidade de identificar os reais infratores de trânsito e transferir a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das multas aplicadas para o motorista que realmente praticar as infrações, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (17), a implantação de ferramenta eletrônica, via portal digital do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS).

O pedido foi encaminhado ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel e ao Diretor-Presidente do Detran/MS, Gerson Claro Dino.

"Essa ferramenta dará mais segurança e facilita o aceso aos proprietários de veículos, que muitas vezes são surpreendidos com multas e, consequentemente, recebem pontos em sua CNH, por infrações cometidas por outros motoristas", comentou o parlamentar, alertando que a cidade de São Paulo já conta com essa ferramenta.

Veja Também

Comentários