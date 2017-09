Amarildo Cruz cobra sinalização de quilometragem entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Bataguassu

Para garantir mais segurança aos motoristas que trafegam na MS-338, denominada Rodovia Senador Ramez Tebet, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (21) ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a instalação de placa / Divulgação

Para garantir mais segurança aos motoristas que trafegam na MS-338, denominada Rodovia Senador Ramez Tebet, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (21) ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a instalação de placas indicativas de quilometragem, especialmente no trecho entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Bataguassu.

"O trecho entre os dois municípios passou por obras recentemente, no entanto, não há placas indicativas de localização e quilometragem, imprescindíveis para orientar motoristas, muitos, inclusive de outros estados que não conhecem a região", explicou o parlamentar.

A indicação apresentada será encaminhada também ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel.

