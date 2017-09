Brasileiro é mais conservador do que se imagina na hora do sexo, diz psicóloga

Ansiedade, estresse e esgotamento mental têm atrapalhado bastante a vida sexual dos casais, segundo a psicóloga Gabriela Monea, que atende pelo Zenklub - plataforma de vídeo-consultas com psicólogos. Para ela, o Dia do Sexo, que é comemorado amanhã (06) pode ser uma maneira de sair da rotina e inovar na relação a dois.

"É preciso reservar momentos exclusivos para o casal. Além disso, reinventar o sexo sempre. Trazer sugestões, posições novas, lingeries, conversar muito para saber quais as expectativas de cada um", sugere Gabriela Monea.

Contudo, a especialista diz que os brasileiros são conservadores na hora do sexo ao contrário da imagem que se passa ser muito liberal. Para a especialista, as fantasias e os fetiches contribuem para apimentar a relação, mas alerta para que ambos estejam de acordo e se sintam à vontade com a experiência, caso contrário, o resultado pode ser negativo. "O que acontece muitas vezes é um dos parceiros aceitar participar de algo que não se sentem totalmente confortáveis só para agradar o outro e isso é muito ruim para a relação", comenta. "O segredo para uma boa vida sexual é a comunicação. Saber o que cada um gosta, quais as expectativas, os limites para que não haja mal-entendido ou situação ruim entre os parceiros", esclarece a psicóloga.

Conversar é sempre uma boa saída para tentar resolver os problemas que estão afetando a intimidade do casal. Entretanto, a comunicação é pontuada pela psicóloga como a maior dificuldade dos casais hoje em dia. De acordo com a especialista, as terapias de casais funcionam muitas vezes para ensinar cada parceiro a dizer o que sente e ouvir o que o outro tem a dizer.

Para ajudar neste processo, o Zenklub possui psicólogos disponíveis para atender os casais de forma individual e a dois por vídeo-consulta, no horário mais adequado na agenda deles, considerando a facilidade do bate-papo pela internet que tem muitas vantagens - não pegar transito e privacidade são alguns deles.

"Há muitos mitos em relação à terapia, muito preconceito que envolve a prática e, por falta de informação, muita gente deixa de aproveitar os inúmeros benefícios. A terapia faz com que as pessoas adquiram autoconsciência, prestando mais atenção nas escolhas que fazem e nos seus próprios sentimentos. Assim, é possível enxergar melhor como estão seus relacionamentos e saber enfrentar as dificuldades vivenciadas no dia a dia", destaca Rui Brandão, fundador do Zenklub.

Para ele, o esgotamento mental também tem um impacto muito significativo na vida das pessoas e, consequentemente na relação a dois. Por isso, aconselha buscar qualidade de vida com exercícios físicos, boa alimentação, horas adequadas para o sono, para o lazer e para o trabalho. Outra sugestão é que pelo menos, uma vez por semana a rotina seja deixada de lado e o casal faça um programa simples como passear no parque de mãos dadas, ir a um bar, assistir um filme no cinema e até uma viagem no final de semana.

