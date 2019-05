Alunos participam de Ação do Maio Amarelo e aprendem com a Liga do Trânsito

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início as atividades educativas do Maio Amarelo na manhã desta sexta-feira (3.5) e neste ano a Escola Estadual Wilson Taveira foi a primeira a participar. Cerca de 150 crianças, do 1º ao 5º ano, receberam informações sobre o trânsito. A ação é realizada em parceria com a concessionária Fiat Enzo, que deverá realizar palestras e blitz educativas durante todo o mês para público de diversas idades.

O intuito da ação é motivar os estudantes sobre a observação dos comportamentos dos seus familiares quando estão no trânsito, seja como pedestre ou motorista.

A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, fez a abertura e explicou para as crianças as ações que serão executadas . “A partir de hoje, vocês serão agentes de trânsito dos seus familiares e irão observar tudo que estão fazendo no trânsito”, explica.

A diretora ainda ressaltou o papel das crianças no trânsito. “As crianças absorvem as informações muito rápido e dessa maneira, buscam sempre repassá-las para seus parentes, o que pode ser muito positivo”, concluiu.

A ação contou com o apoio da “Liga do Trânsito”, composto por servidores do Detran e da Fiat Enzo, caracterizados de personagens como a Mulher Maravilha, Batmam e Super Homem, que aproveitaram para explicar algumas infrações de trânsito, como o não uso do cinto de segurança, ultrapassar o sinal vermelho e usar o celular enquanto dirige.

“Para cada infração que o condutor cometer, a criança irá receber os pontos com doces”, explicou a professora do Detran-MS, Inês Pereira.

O aluno de nove anos, Caio Perozin, gostou da ação e comentou sobre a atividade. “Achei diferente esta maneira de aprender sobre as infrações de trânsito e com certeza vou ficar de olho nos meus pais, se não eles vão ter que me dar vários bombons”, comentou com o sorriso no rosto.

Além do talonário de multa, cada estudante recebeu um lixo car para veículo contendo guloseimas. No decorrer do mês, está previsto o atendimento de 14 mil estudantes em escolas da rede particular e pública da Capital.

Texto e fotos: Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)