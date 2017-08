Alunos do Sesi participaram da 3ª etapa da Olimpíada Brasileira de Informática

Apesar de considerarem alto o nível da prova aplicada neste sábado (12/08) pela organização da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) como parte da 3ª etapa da competição realizada em todo o País para testar os conhecimentos dos estudantes na área, os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo Grande saíram confiantes de alcançarem um bom resultado. As provas são elaboradas pelo Instituto de Computação da Unicamp, que é responsável pela organização da OBI, e, no caso da Capital, a avaliação foi realizada nas dependências da Escola do Sesi da Capital.

Mesmo considerando o teste bem mais difícil do que nas duas etapas anteriores, a estudante Júlia Vitória Padilha da Silva, de 12 anos, acredita que se saiu bem. “De 40 questões, apenas cinco eu não tinha conhecimento sobre o assunto, enquanto as outras 35 estavam dentro do conhecimento repassado em sala de aula, mesmo assim, estavam muito difíceis. Porém, acredito que vou conseguir acertar a maioria”, avaliou.

O mesmo aconteceu com o estudante Jonas Mathews da Costa Claro de Oliveira, 12 anos. “Algumas estavam bem difíceis, mas acho que acertei a maioria. Estou bastante confiante”, afirmou. Para a estudante Stefani Yamazaki, 13 anos, a prova estava realmente muito difícil. “Eu amo informática e quis participar da Olimpíada para testar meus conhecimentos na área. Não esperava ser classificada em nenhuma das etapas anteriores e fui. Espero que aconteça novamente porque quero muito importante ganhar um curso da Unicamp, uma das premiações para os melhores colocados”, declarou.

De acordo com a professora Daniela Yule, a Olimpíada contribui para que os alunos se dediquem mais aos estudos. “Essa é a nossa primeira participação na OBI e os alunos ficaram muito animados por ser uma prova voltada à informática. Como o Sesi tem toda essa estrutura de investir em tecnologia, os alunos desde o fundamental II têm essa área do conhecimento muito aflorada já. Quando eles descobriram que tinham sido aprovados para a terceira fase, que é a última, ficaram em êxtase e estão empolgados com os prêmios e estudaram ainda mais”, afirmou a docente, que leciona Matemática na Escola do Sesi da Capital.

Participantes

No Brasil, foram 49.896 estudantes de escolas públicas e privadas inscritos na OBI, enquanto em Mato Grosso do Sul esse montante chegou a 13.237, dos quais somente 1.359 conseguiram avançar até a 3ª etapa, sendo 24 somente da Escola do Sesi de Campo Grande. A OBI está organizada em três modalidades, porém a participação da Escola do Sesi de Campo Grande está apenas na “Modalidade Iniciação”, nos níveis 1, para alunos até o 7º ano do Ensino Fundamental, e 2, para alunos até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Na Modalidade Iniciação, os alunos concorrem resolvendo problemas de lógica e problemas de computação, sem uso de computador, apenas utilizando lápis e papel, sendo que o objetivo dessa modalidade é despertar o gosto por problemas de computação e detectar talentos potenciais para programação. Todos os participantes receberão certificados de participação, enquanto os melhores colocados de cada modalidade receberão ainda medalhas de ouro, prata e bronze.

Os melhores colocados das modalidades Iniciação e Programação serão convidados para uma semana de cursos no Instituto de Computação da Unicamp. Os alunos da “Modalidade Iniciação” participarão de cursos de Introdução à Programação, enquanto os alunos da “Modalidade Programação” participarão de cursos de Programação Avançada.

Os cursos serão ministrados no Instituto de Computação da Unicamp em datas divulgadas oportunamente. Para os alunos da “Modalidade Programação - Nível 2”, terá, durante o curso de Programação Avançada, uma seleção para escolher os quatro integrantes da equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Informática (OII), que conta com a participação de equipes de mais de 80 países de todo o mundo.

