Alunos do Sesi de MS competem no Torneio Regional de Robótica em Goiás

Evento propicia a troca de experiências com os demais times do Centro-Oeste - Divulgação

Os alunos das escolas do Sesi de Campo Grande, Corumbá e Dourados que participam do Torneio Regional de Robótica, realizado pela FLL (First Lego League) em Goiânia (GO), foram avaliados nas modalidades projeto de pesquisa, core values, design de robô e competição na arena ao longo desta sexta-feira (24/11). Neste sábado (25/11), serão divulgados os vencedores da etapa regional e classificados para a etapa nacional.

Segundo a analista em educação do Sesi de Mato Grosso do Sul, Juliana de Alencar Nicolau, a participação dos alunos no Torneio propicia a troca de experiências com os demais times do Centro-Oeste. “É um campo fértil para um aprendizado enriquecedor no que tange à tecnologia, mas, sobretudo, a possibilidade de resolver problemas da vida real por meio de projetos de pesquisa que eles desenvolvem ao longo do ano. É um diferencial das escolas do Sesi”, declarou.

A aluna Samara Galindo Bernardo, do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Dourados, destacou a integração entre as equipes. “Eu me diverti e achei incrível o envolvimento de todas as equipes, a energia transmitida por todos. Os integrantes das outras equipes são educados e gentis com os demais, o que faz com que a competição seja muito alegre, saudável e empolgante”, disse.

Para o aluno Lucas Volpe, da 1ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Campo Grande, participar do torneio está sendo uma experiência única. “Querendo ou não a gente acaba levando a competitividade para o lado da diversão e união entre os times. Por mais que os times estejam competindo entre si, você acaba se envolvendo com os outros competidores, formando novas amizades e partilhando vibrações e emoções juntos, como se fôssemos um único time”, afirmou.

Na avaliação da aluna Gabriela dos Santos Moraes, da 2ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Corumbá, a competição proporciona um grande enriquecimento pessoal. “Pudemos apresentar nosso trabalho e uma pesquisa sobre água que pode melhorar o planeta. Além disso, está sendo muito divertido essa integração entre os times de outros Estados, vendo que as pessoas curtiram nosso tema indígena. Estou adorando e é uma experiência muito construtiva”, finalizou.