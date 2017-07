Alunos do ensino médio podem se inscrever em cursos profissionalizantes do MedioTec

São 120 vagas no total / Arquivo

A Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes disponibiliza 120 vagas para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, sendo 40 vagas para o curso em Manutenção e Suporte em Informática, 40 vagas para o curso em Redes de Computadores e 40 vagas para o Curso Informática para Internet.

Além das aulas, os estudantes matriculados receberão bolsa-auxílio pelo MedioTec de até R$ 200.

Podem se matricular os alunos que estão cursando o Ensino Médio. As inscrições e seleção dos estudantes para o preenchimento das vagas são ofertadas no âmbito do MedioTec.

Para essa finalidade, os candidatos deverão responder um questionário socioeconômico, disponibilizado em ambiente virtual. O preenchimento do questionário deverá ocorrer no período até 30 de julho de 2017, acessando o link https://goo.gl/VoUWBh.

Mais informações pelos telefones: (67) 3314-7050 ou 99983-2029 (WhatsApp).

