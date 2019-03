Alunos de escolas públicas já podem se inscrever na 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Campo Grande (MS) – Até o próximo dia 15 de março estão abertas as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática da Escolas Públicas (Obmep 2019), que tem como objetivo estimular o estudo da Matemática e contribuir para melhoria da qualidade da Educação Básica.

Através da Obmep também é possível identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas e contribuir para a sua valorização profissional.

Participam da Obmep estudantes das escolas públicas e privadas, divididos em 3 níveis: Nível 1 – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental; Nível 2 – 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; Nível 3 – Ensino Médio.

Já as provas estão divididas em 2 fases: 1ª Fase – Prova objetiva de 20 questões, aplicada em cada escola inscrita. A correção é feita pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabaritos elaborados pela Obmep;

2ª Fase – Prova discursiva com seis questões, aplicada em centros escolhidos pela Obmep. Participam dessa fase apenas os estudantes classificados na 1ª Fase pelas escolas, segundo os critérios descritos no Regulamento.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site www.obmep.org.br, onde também é possível esclarecer todas as dúvidas. No site também está disponível o calendário da Obmep.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)