Alunos da Escola do Sesi de Maracaju fazem releitura virtual da obra de Machado de Assis

A atividade virtual foi elaborada com base no beijo de Brás Cubas e Virgília, do clássico “Memórias Póstumas de Brás Cubas” - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Como parte das aulas online adotadas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus, a disciplina de Língua Portuguesa das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Maracaju foi recheada de arte e cultura. Além de estudarem a obra do escritor brasileiro Machado Assis, os alunos fizeram releituras dos clássicos dele por meio de esculturas, poemas, textos, músicas ou pinturas no tema “A Arte do Beijo e o Beijo na Arte”.

A professora Ana Cláudia Matos Krul explica que toda a atividade virtual foi elaborada com base no beijo de Brás Cubas e Virgília, do clássico “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. “A partir do contexto do beijo nas diferentes culturas, nossos alunos pesquisaram algumas obras, e puderam observar as diferentes linguagens em cada uma delas. Em meio ao isolamento social inesperado, meus alunos me surpreende todos os dias”, avaliou.



Ela completa que lançou a proposta e descobriu vários artistas, poetas, músicos e desenhistas. “Me entregaram um trabalho de qualidade e fico orgulhosa do comprometimento de cada um deles ao enfrentar os novos desafios”, pontuou. Os alunos capricharam na releitura e abusaram da criatividade para representar o beijo no contexto da obra de Machado de Assis.

“Optei pela imagem e me identifiquei com o trabalho que desenvolvi, pois fez com que eu enxergasse que nem tudo que a sociedade retrata como arte é uma arte. As pequenas coisas que achamos insignificantes é uma grande obra. Nunca imaginei que o beijo fosse uma obra de arte e que o significado verdadeiro do beijo é o amor”, disse a aluna Dãfany Pereira Bonissoni.

Já o aluno Murilo Seganfredo classifica a atividade como uma experiência diferente. “Gosto muito de desenhar e foi uma oportunidade de apresentar o beijo como uma obra de arte desenvolvida por mim”, avaliou. “Optei pela poesia, pois fez com que eu pudesse brincar com as palavras”, finalizou a aluna Isadora Arnal.