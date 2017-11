Alunos da Artes Cênicas da UEMS de Campo Grande apresentam musical sobre o nordeste

O musical será apresentado no Auditório da UEMS em Campo Grande, a partir das 20hs, com entrada franca - Divulgação

Nesta sexta-feira (01), os alunos do 2º e 3º anos do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vão apresentar o musical Vozes da Seca. O espetáculo é o encerramento da disciplina de “Música nas Artes Cênicas”, ministrada pelo professor doutor Fernandes Ferreira de Souza.

O musical será apresentado no Auditório da UEMS em Campo Grande, a partir das 20hs, com entrada franca. Os alunos contarão com a participação especial do músico Felipe Brito de Melo (UFMS). “Vamos mostrar um pouco do universo nordestino, através de canções, poemas e danças. Tudo ambientado numa feira”, comenta o professor Fernandes.

Serviço

Musical Vozes Secas

Dia: 01/12/17

Hora: 20h

Local: Auditório da Unidade Universitária de Campo Grande, Av. Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4155, em frente ao Conjunto José Abrão, saída para Rochedo

Entrada Franca