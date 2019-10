Aluno da Reme é classificado para semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa

O aluno Nicolas dos Santos Sá, do 8º ano da escola municipal “Imaculada Conceição”, foi classificado para a etapa semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa, que acontece até sexta-feira (25), em São Paulo. Organizada pelo Ministério da Educação em parceria com o Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada contou este ano com pelo menos 100 mil inscritos.

Com orientação da professora Elaine Darnizot, Nicolas viaja para São Paulo nesta quarta-feira (23), para participar de oficinas de produção de textos e aulas em espaços culturais. Nicolas foi classificado com a crônica “Manoel e o vendedor de bugigangas”, que passou pela etapa escolar, municipal e estadual, classificando-se para a fase regional, concorrendo, agora, a uma vaga na semifinal com estudantes de todas as regiões do Brasil.

Apesar da facilidade em desenvolver textos, quando começou a estudar sobre este tipo de gênero narrativo, Nicolas não imaginava que fosse avançar no concurso, por isso considera uma vitória pessoal ter a possibilidade de representar a Capital na disputa. “É a primeira vez que participo e sou classificado. Eu gosto de escrever a depois que começamos aprender sobre crônica eu fiquei estimulado a ler mais”, disse.

Entre as crônicas que leu e que influenciaram seu texto está “Cobrança”, escrita por Moacyr Scliar. O aluno também é só elogios para a professora Elaine. “Não tive dificuldade de entender o conteúdo porque ela explica muito bem”, afirmou.

A professora Elaine Darnizot trabalhou o gênero com turmas de 8º e 9º anos da escola e explica que utilizou o material de apoio disponibilizado pela equipe do concurso. Ela também considera uma conquista para a Rede Municipal de Ensino (Reme) e para Campo Grande ter um aluno de escola municipal que chegou a semifinal de uma das olimpíadas da área de Educação mais importantes do país.

“A expectativa é muito grande porque é a conclusão de um trabalho. Trabalhamos com oficinas de textos e eles leram muitas crônicas, inclusive de outros semifinalistas. Acredito que vamos conseguir passar para a final porque o texto dele está bem escrito, mas já é um ganho para todos nós”, concluiu.

Concurso

As inscrições para a sexta edição do evento, que é um concurso de redação de textos voltado para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, aconteceram no primeiro semestre. Ao todo, mais de 34 mil escolas e 65 mil professores da rede pública estadual e 4.740 redes municipais foram representados na Olimpíada.

O tema da competição deste ano foi “O lugar onde vivo” e os alunos concorrem em cinco categorias, dependendo do ano em que estudam: poema, memórias literárias, crônica, documentário e artigo de opinião.

As comissões julgadoras estaduais avaliaram e selecionaram as 443 produções semifinalistas de todo o Brasil. Cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal contam com vagas garantidas na etapa semifinal.

A homenageada desta edição é a escritora mineira Conceição Evaristo, um dos principais nomes da literatura brasileira.