Aluno baleado dentro de escola no Rio de Janeiro recebe alta

O estudante Lenilson Santos, de 18 anos, baleado hoje (22) de manhã no pátio do Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente (Caic) Theóphilo de Souza Pinto, no Complexo do Alemão, teve alta esta tarde.

O aluno foi levado à unidade de pronto atendimento da região, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Educação, que atribuiu o ferimento a uma bala perdida. A secretaria informou que está prestando assistência ao estudante e sua família, e que as aulas na unidade de ensino não foram interrompidas.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, não há registro de confronto na comunidade.

