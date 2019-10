Alunas de escola estadual de Ladário desenvolvem estufa automatizada para a produção de hortaliças

Campo Grande (MS) – Um projeto interdisciplinar e que proporciona o resgate do contato com o meio ambiente, mudança de comportamento dos alunos, além do resgate de valores como responsabilidade e compromisso.

As estudantes da Escola Estadual 2 de Setembro, no município de Ladário, Kátia Maurielly Rodrigues Santos e Laís Lopes da Cunha Pinheiro, estão participando do projeto intitulado: “Horta na escola: Estufa Automatizada”.

Orientadas pelas professoras Jennyclaudia Fernanda Souza Campos e Katiane Santos Bezerra, a proposta é elaborar uma estufa, que está em sua fase inicial e poderá ser utilizada como protótipo para o controle automático de irrigação, via plataforma Arduino Uno, ferramenta de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, de baixo custo e fácil de trabalhar.

Esse protótipo de estufas realiza o controle da umidade do solo, luminosidade e temperatura de forma automática, o que trará aos agricultores uma forma mais fácil de cuidado com o plantio de hortaliças, um uso coerente dos recursos e uma diminuição de mão de obra.

Futuramente, a nova técnica irá refletir diretamente nos custos de produção, e com queda nos custos, automaticamente caem também os preços do produto.

Mireli Obando – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)