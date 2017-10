Alunas da Uems lançam livros infantis em alusão aos 40 anos de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Com a temática lúdica, voltada para o público infantil, abordando temas regionais do estado de Mato Grosso do Sul e envolvendo a preservação do meio ambiente foram lançados dez livros paradidáticos que podem atender desde à educação infantil até o 9º ano da educação básica. Os livros fazem parte de uma coleção produzida pela escritora e geógrafa, especialista em educação ambiental Mara Calvis.

Mara é aluna do programa de Mestrado Profissional em Educação (Profeduc), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), de Campo Grande, e convidou para seu projeto de escrita infantil mais quatro alunas do Profeduc: Luciana Souza (Pedagoga), Alexandra Ferreira (Artes), Viviany Borges (Pedagoga) e Patrícia Lúcia (História). Além das alunas do Profeduc participam como autores os professores Douglas Calvis Crelis (Gestor Ambiental), Aline M. L. Rodrigues Crelis (Gestora Ambiental), Edilene Proença (Pedagoga) e Maria Auxiliadora Bezerra (Pedagoga).

A coleção mostra um pouco de MS, os municípios, costumes, fronteiras, fauna, flora, cultura, etnias indígenas, culinárias, história, geografia, recursos hídricos e sobre a maior planície da América do Sul, o Pantanal. Tudo em comemoração aos 40 anos de criação do Estado. Nove das obras homenageiam crianças com seus nomes nos personagens abordados nas histórias com o objetivo de aproximar ainda mais os futuros cidadãos da leitura e do aprendizado por meio do livro e de suas histórias.

Os sessenta homenageados(as) estiveram presentes no lançamento oficial da coleção, que aconteceu no sábado (21.10), no Teatro de Arena do Horto Florestal. As crianças receberam o livro onde seu nome é emprestado para um dos personagens.

Confira abaixo a entrevista com a idealizadora do projeto e um resumo de cada livro. Os livros podem ser adquiridos por este site.

Uems – Mara qual a temática dos livros que vocês estão lançando?

Mara Calvis (MC) – Para cada livro muitos temas são debatidos durante a história retratada, mas todos falam sobre o Mato Grosso do Sul, pois nasceram com o propósito de serem lançados em outubro, deste ano, em alusão aos 40 anos da criação de MS.

Uems – Qual sua motivação para escrever livros infantis e por que usar como base a cultura sul-mato-grossense?

MC – Já tenho sete livros publicados e todos infantis, pois desejo despertar a leitura nos pequenos. São eles: Palavras Mágicas; Morgana no Planeta Água; Falando de Cor, o que Vale é o Amor; Falando e Cuidando do Planeta; Gente Curiosa e que Pensa; Lixo no Lugar Certo, Planeta Vivo e Esperto e Um Exagero de Consumo. Atualmente, tenho todos os direitos autorais deles e para 2018, irei editá-los, atualizar e lançar novamente em novas versões.

Com a proximidade da comemoração dos 40 anos da divisão do MT e criação do MS, observei que muitas comemorações e criações foram pensadas para esta data. Mas, não encontrei nada que pensasse nas crianças, por isso, quis envolver mais profissionais nesta produção.

Outra novidade deste projeto é envolver diretamente as crianças, por isso, temos 60 crianças homenageadas, utilizando seus nomes e apelidos nos nossos personagens fictício das histórias. Observei que no livro que fiz em homenagem a minha neta Morgana: Morgana no Planeta Água; ela se interessou mais em ler, levar seu livro para mostrar na escola, me acompanha e conta a história do livro para outras crianças e chega a autografar o livro onde ela é a personagem. Por este motivo, quis dividir este momento com mais crianças e famílias, estaremos participando de vários momentos para divulgação dos livros, mas o lançamento oficial aconteceu no Teatro de Arena do Horto Florestal, pois todos os sessenta homenageados(as) estiveram presentes para receberem o livro onde seu nome foi emprestado para um de nossos personagens.

Uems – Nos livros você trabalha com preservação do meio ambiente, quais as formas de abordagem?

MC – Trabalho e pesquiso sobre o lixo há 28 anos. E, para o primeiro livro que fiz sozinha, “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado – Nas Águas de Campo Grande/MS”, nasceu de uma preocupação que a toda palestra como educadora ambiental falo da poluição que o resíduo sólido faz ao meio ambiente, seja solo, ar ou recurso hídrico. Mas, em oito anos menos de 1% (na maioria das vezes estudiosos da área) acertam quantos córregos temos dentro do perímetro urbano de Campo Grande. Aí nasce a proposta de levar esta informação de forma lúdica. Nosso personagem, Ygor – o peixe barbado vem visitar Campo Grande e sua amiga arara azul Juju, apresenta nossa história, geografia e pontos turísticos pelos 33 córregos e pelo rio Anhandui. Este livro apresenta – por fotos – cada ponto percorrido por nosso visitante, bem como, o livro é acompanhado por dois mapas (fornecidos pela Planurb em formato A3 colorido), onde pode ser observado cada roteiro percorrido por Ygor. Um mapa apresenta as bacias hidrográficas e córregos, o outro contém os córregos e bairros da capital sul-mato-grossense. De modo que penso em leitura e informação reais do nosso cotidiano, desejando que toque os corações e mentes dos pequeninos, seus familiares e professores. Aproximar as histórias da realidade tem por objetivo trazer o interesse de conhecer sempre mais, para ajudar na preservação do meio ambiente e ações futuras com novas atitudes. Para o Livro do Ygor pelo MS, segue a história com o mesmo personagem, mas agora pelos 79 municípios do Estado. Este livro também é acompanhado de um mapa, para que os leitores conheçam um pouco mais sobre nossa região.

Para os demais livros alguns temas regionais serão abordados (melhor detalhado anteriormente): fauna e flora do MS; acidentes de animais em rodovias, comitiva pantaneira; tráfico de animais; fronteiras; culinária regional; área rural e urbana; cultura e povos indígenas; cuidados com a natureza; dentre outros temas, mas sempre sobre o Mato Grosso do Sul.

Uems – Quem são as escritoras que participaram contigo desse projeto? Quais os livros que elas escreveram e por qual motivo você envolveu outros profissionais para a escrita dos livros?

MC – Por trabalhar a geografia, história, identidade, meio ambiente e como nosso público alvo são as crianças, foi importante pensar na multidisciplinaridade para a construção de dez livros ao mesmo tempo, e que abordasse na linguagem de literatura infantil, e que pudesse atender desde a educação infantil até o nono ano da educação básica. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica temos orientação de trabalhar a temática ambiental de forma multidisciplinar, mas quem ganha são as crianças, porque vários olhares na construção deste projeto, o deixa ainda mais rico. Por isso, vários saberes e formações diversas foram os motivos que me levaram a convidar profissionais de várias áreas, para enriquecer as informações e temas abordados nas dez obras literárias infantis. Convidei o Douglas Calvis Crelis (Gestor Ambiental), a Aline M. L. Rodrigues Crelis (Gestora Ambiental), a Edilene Proença (Pedagoga), a Maria Auxiliadora Bezerra (Pedagoga) e as minhas colegas de curso do programa de Mestrado Profissional em Educação – Profeduc, a Luciana Souza (Pedagoga), a Alexandra Ferreira (Artes), a Viviany Borges (Pedagoga) e a Patrícia Lúcia (História).

Uems – Os livros são de uma editora criada por você, teremos mais coleções como essas?

MC – Sim, criei uma editora e site com meu nome, para poder ter liberdade de produzir sempre o que penso ser importante para publicar, e para atender uma demanda de assuntos atuais que as escolas queiram trabalhar. Teremos lançamentos novos anualmente e, que tragam para os lares e escolas oportunidades de leituras reflexivas, abordando vivências do nosso cotidiano. Já está no forno para os próximos anos temas como: diversidades, mídias, Educação Especial (inclusão), dentre outras que estamos articulando com pesquisas e estudos de caso, com profissionais de diversas áreas. Continuaremos homenageando crianças, com seus nomes em nossos personagens, pois desejamos multiplicar o bom hábito da leitura.

Coleção de Livros

“Jujuba – A Seriema Viajante. Sabores e Fronteiras do MS”

Esta ave muito comum no estado do Mato Grosso do Sul, uma Seriema, após encontrar um trem que não viajava mais pelo Pantanal e estados vizinhos, resolve então fazer uma grande viagem com seus amigos e conhecer todos os estados e países que fazem divisa e fronteira com nosso Estado. Nessa viagem, trazem um pouco da gastronomia sul-mato-grossense. Outros temas abordados são: formação e identidade do MS; Pantanal; sabores regionais; cultura gastronômica dos países vizinhos; fronteiras; amizade; curiosidades; viagem e conhecimento de outras culturas. No final da história são apresentadas as receitas culinárias de cada estado e país.

“Morgana e a Chalana – Pelas Águas do Pantanal/MS”

Morgana gosta muito de visitar o Pantanal em suas férias escolares, ainda mais em uma Chalana, de onde pode contemplar a natureza, os animais e as plantas, além dos sons e belezas dos lugares por onde a Chalana passa. O cuidado em não deixar lixo em suas viagens pelo Pantanal também é abordado nesta obra, bem como os seguintes assuntos: fauna e flora pantaneira, viagem com a família, férias, preservação ambiental e cuidados com a natureza.

“Ñande Retã – Nosso Território. Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul”

Em homenagem a Enir da Silva Bezerra, primeira cacique mulher do Mato Grosso do Sul, e para registro dos povos que vivem neste Estado, que atualmente é o segundo em população indígena, a história acontece dentro da aldeia urbana “Marçal de Souza’, e em diálogo com seu Kauhê, neto de Dona Enir, aborda sobre os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, costumes e cultura indígena, comidas típicas e brinquedos que influenciaram a cultura brasileira.

“Tuco: O Tucano Bom de Bico e os Sabores de Mato Grosso do Sul”

Trata sobre os seguintes assuntos: Mato Grosso do Sul; Pantanal; sabores regionais; cultura gastronômica dos países vizinhos; fronteiras; amizade; curiosidades; experimentações gastronômicas; chás medicinais; importância de todo os animais na natureza; cultura indígena; obediência aos pais.

“Alfabeto Ecológico do Pantanal”

Em registro de alguns animais e plantas que podemos encontrar no Pantanal sul-mato-grossense, esta obra ilustrada traz de A ao Z opções para o exercício da escrita e alfabetização dos pequeninos que estão nesta fase maravilhosa de descobertas, além de tratar das maravilhas do nosso Pantanal.

“As Curiosidades e Tatá”

Esta história conta as curiosidades de um filhotinho de Anta sobre sua espécie, por meio de lendas e histórias do Mato Grosso do Sul. Aborda também sobre os seguintes assuntos: diversidades, inclusão, família, valorização de todas as espécies de animais, amizade e acidentes com animais silvestres em rodovias.

“Algumas Coisinhas que me Deixam Muito Feliz em meu Mato Grosso do Sul”

O enredo apresenta a felicidade de uma menina que vive nos campos rurais no estado de Mato Grosso do Sul, que vive e sente com todos seus sentidos humanos a flora e fauna, que come frutas tiradas do pé e que gosta de desenhar. Aborda também os seguintes assuntos: Mato Grosso do Sul; Pantanal; vida nas áreas urbanas e rurais; brincadeiras da cidade e do campo; tecnologias e seu bom uso.

“As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado – Nas Àguas de Campo Grande”

As aventuras de Ygor na capital sul-mato-grossense aborda de forma lúdica os pontos turísticos a serem visitados e conhecidos por seus habitantes, com toques de história, geografia e hidrografia. A história se passa pelos córregos e rio do município e seu objetivo principal é promover a reflexão sobre o processo de poluição do recurso hídrico ocorrido por meio do lixo jogado pelas ruas de Campo Grande, afinal, cuida-se melhor do que se conhece. A obra traz ainda, como anexo, dois mapas fornecidos pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), que ilustrarão o percurso feito pelo nosso aventureiro, Ygor: um com dados das bacias hidrográficas e nomes dos córregos, outro com os córregos e bairros da capital.

“Cacá – A Jaguatirica”

Um animalzinho, que se parece com um gatinho, vive no Pantanal do Mato Grosso do Sul uma aventura com seus amigos. A obra trata sobre os seguintes assuntos: Mato Grosso do Sul; Pantanal; amizade; comitiva pantaneira; tráfico de animais; família e obediência aos pais.

“As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado – Nas Águas de Mato Grosso do Sul”

Depois de visitar Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Ygor segue sua aventura pelas 79 cidades que compõe o estado que neste ano completa 40 anos de existência. Temas abordados: História e Geografia de Mato Grosso do Sul; cultura e eventos realizados nas cidades sul-mato-grossenses; pontos turísticos; turismo; viagem; cidades, mapas e imagens de Mato Grosso do Sul. Um mapa físico do estado do Mato Grosso do Sul, criado em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, anexo à obra, permite que seus leitores possam acompanhar a viagem de Ygor, personagem principal da obra, pelas cidades do MS.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)