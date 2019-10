Aluna é esfaqueada por colega em banheiro de colégio em São Bernardo

Uma aluna do Colégio Ábaco, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, foi ferida no pescoço por um golpe de faca desferido por um aluno da mesma instituição no interior de um banheiro da unidade na tarde desta quarta-feira, 2. O aluno foi detido pela Polícia Militar e a estudante foi socorrida ao pronto-socorro, onde seu estado é considerado estável.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 15h. Um aluno teria saído de dentro de um dos boxes do banheiro onde a garota estava sozinha e desferiu o golpe no pescoço. Ela saiu do local pedindo socorro aos colegas e foi levada pelos funcionários ao pronto-socorro do Hospital Assunção.

O autor do ataque conseguiu sair da escola, mas funcionários usaram imagens da câmera de segurança para identificá-lo. A Polícia Militar foi até a sua residência, onde o apreendeu e o conduziu à delegacia acompanhado da mãe. O caso deve ser apurado pela delegacia da região, que esclarecerá as circunstâncias em que o crime foi cometido.

O Colégio Ábaco informou pelas redes sociais que suspendeu todas as atividades desta quarta-feira em suas unidades. Em outra nota, disse que os fatos estão sendo apurados. "Informa que se trata de evento isolado, envolvendo dois alunos da instituição, em contexto que será esclarecido pela investigação policial. Cumpre mencionar, que a aluna agredida foi encaminhada prontamente ao Hospital Assunção, onde encontra-se sob cuidados médicos e fora de risco. O Colégio está prestando toda assistência necessária e se solidariza com as famílias envolvidas."

Professor atacado

Um aluno de 14 anos esfaqueou um professor no dia 19 de setembro dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Paulo Gomes Cardim, do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, na zona leste da capital. Segundo a Polícia Militar, o estudante golpeou seu professor na região do abdome, por volta das 9h20, e depois se esfaqueou.