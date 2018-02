Aluna da rede estadual recebe festa surpresa de policiais militares

Tudo começou quando a família da jovem entrou em contato com a corporação e falou do sonho da estudante em ser policial militar - Foto: Policia Militar de Mato Grosso do Sul

Na manhã desta segunda-feira (26) uma aluna da EE Professora Ada Teixeira dos Santos Pereira, recebeu uma surpresa inusitada. Policiais Militares prepararam uma festa de aniversário para comemorar os 15 anos da adolescente Amanda dos Santos da Costa, que é fã do trabalho policial.

Tudo começou quando a família da jovem entrou em contato com a corporação e falou do sonho da estudante em ser policial militar. A ação da família comoveu vários militares, que se mobilizaram para proporcionar momentos de alegria nesta data tão importante na vida de qualquer menina.

A homenagem, que foi preparada pela Assessoria de Comunicação Social da PM, e contou com a presença do comandante Geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta; do comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Wilson Sérgio Monari; do tenente-coronel, Renato dos Anjos Garnes, que comanda o 9º Batalhão da PMMS e responsável pelo policiamento na região da escola e de outros policiais, que se sensibilizaram diante do carinho demonstrado pela adolescente.

Muito emocionada, Amanda recebeu flores, camiseta, bolo, um mimo especial da instituição e ainda conheceu as viaturas da PM. A família agradeceu a surpresa e reafirmou o sonho que a adolescente tem de um dia fazer parte da PMMS.

“Para nós é uma imensa alegria ver o desejo da Amanda em fazer parte da PM, isto acaba motivando outros jovens, que assim como ela, também sonham em um dia vestir a farda azul petróleo. Desejamos que ela tenha uma vida repleta de saúde, paz, prosperidade e sonhos realizados”, enfatizou comandante-geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta.