Alta participação marca eleições gerais na Espanha

A participação nas eleições que vão definir o Parlamento da Espanha superou os 60% – um aumento de cerca de 10 pontos percentuais em relação ao pleito de 2016. Os dados foram divulgados pelo governo espanhol em meio à forte indefinição entre os eleitores.

Os socialistas do PSOE aparecem como favoritos, mas a incógnita é se a sigla e outras legendas de esquerda vão conquistar cadeiras suficientes na Câmara para formar uma coalizão estável ou se os partidos liberais e de direita terão cadeiras suficientes para formar o seu próprio bloco.

O pleito ainda deve marcar a entrada no parlamento de um partido de extrema-direita, uma corrente política que, nas últimas quatro décadas, teve papel secundário no país.

As eleições ocorreram entre as 9h e as 20h (horário local, 4h e 15h em Brasília) – exceto nas Ilhas Canárias, onde todo o processo teve início uma hora mais tarde. Mais de 36 milhões de espanhóis foram convocados a votar. Entre eles, estão mais de 2 milhões que vivem no exterior.

