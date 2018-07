Aloysio: reversão da política que separa pais e filhos imigrantes dos EUA é lenta

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, considerou nesta sexta-feira, 13, que a reversão da política de separação de filhos de imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos está acontecendo em "ritmo muito lento".

"A reversão da política de separação nos Estados Unidos está sendo feita em ritmo muito lento por dificuldades de organização dos norte-americanos. Os adultos estão sendo submetidos a um departamento da administração enquanto as crianças estão sob a responsabilidade de outro", comentou o chanceler, acrescentando que há dificuldades na identificação dos pais, embora essa situação não ocorra com as crianças brasileiras que foram apartadas.

Ao abordar o assunto em entrevista dada após reunião com empresários na Fiesp, o ministro considerou que a medida é cruel por submeter as crianças a um "trauma que pode marcá-las ao resto da vida".