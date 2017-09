ALMS sedia hoje a audiência ‘Setembro Amarelo: Unidos na prevenção ao suicídio’

A audiência pública ‘Setembro Amarelo: Unidos na prevenção ao suicídio’ será realizada nesta terça-feira (26), a partir das 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O evento foi proposto pela deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa de Leis e membro da Comissão de Saúde, com a parceria do deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB).

Os altos índices de suicídios cometidos no Estado motivaram o debate. Mato Grosso do Sul é o vice-líder no ranking nacional de suicídios entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Mara Caseiro é autora da Lei 4777/2015, que instituiu o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio no Estado. “A prevenção é a principal forma de impedir, e o apoio da família e dos amigos ajuda no diagnóstico e tratamento”, ponderou a deputada.

Para Professor Rinaldo, o foco da audiência é derrubar mitos e informar a população. “O tema ainda é um tabu para a sociedade. Os alarmantes índices de suicídios no Estado nos despertaram para a importância deste debate. Devemos agir para evitar novas tragédias”, alertou.

