ALMS publica nomeações de concursados em Diário Oficial

O Diário Oficial Eletrônico da ALMS dessa quarta-feira (2/8) trouxe publicada a nomeação de 40 candidatos aprovados no Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul para diversos cargos, com rigorosa ordem classificatória de alternância de cada programa de reserva de vagas dos cotistas.

Os nomeados nesta primeira lista de chamada deverão comparecer a partir desta quinta-feira (3/8) na Secretaria de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa, apresentando toda a documentação constante no Capítulo XIII, itens 7 e 8.3.1 do Edital. Os nomeados serão submetidos a perícia médica do Poder Legislativo para a realização de exame admissional. Deverão ser apresentados os exames exigidos pelo Ato 068/2012-MD, cujo rol também se encontra no anexo.

Os aprovados terão 30 dias para tomar posse, a contar da data de nomeação. Depois, terão prazo de mais 30 dias desde a data da posse para entrar em exercício, caso haja necessidade. A Inspeção Médica é de caráter eliminatório, de modo que o candidato que não comparecer na data e horário agendados pela Assembleia Legislativa será eliminado do concurso. O candidato que deixar de comparecer nos 30 dias da nomeação terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

Clique e confira o check list dos documentos a serem apresentados, a Declaração de Não Acúmulo de Cargo e o Formulário de Declaração de Bens e Valores que devem ser impressos e preenchidos em letra legível.

