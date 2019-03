Almoço que será oferecido por Piñera a Bolsonaro é preparado para 140 convidados

O almoço que será oferecido pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera, a Jair Bolsonaro neste sábado, 23, está sendo preparado para 140 pessoas no Pátio das Laranjeiras, uma das áreas do Palácio de La Moneda, sede do governo chileno.

Na ocasião, serão servidos carpaccio, risoto e carne, além de vinhos tinto e branco e água. No local, mesas foram preparadas com arranjo de flores azuis e brancas e há uma bandeira do Brasil.

O almoço será servido após reuniões entre Piñera e Bolsonaro e ministros dos dois governos.

Congressistas chilenos de oposição a Piñera se recusaram a comparecer à recepção por rechaçar posicionamentos do presidente do Brasil.