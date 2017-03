Aliança global contra o Estado Islâmico se reúne em Washington

A coalizão de países que luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), no Iraque e na Síria, se reunirá hoje (22) em Washington, capital norte-americana.

Representantes diplomáticos de 68 países estarão presentes para discutir estratégias e avaliar as ações da aliança global até o momento. Será a primeira reunião da coalizão da era Trump e o encontro será conduzido pelo secretário de Estado, Rex Tillerson.

Exterminar o grupo foi uma das promessas de campanha do presidente Donald Trump. Depois que assumiu o cargo em Janeiro, ele ordenou que o Pentágono elaborasse um plano para encerrar as atividades do EI.

A imprensa norte-americana repercute postura otimista em relação ao sucesso da operação pois, até o momento, o grupo já teria perdido 65% dos territórios que ocupava.

Para financiar a operação, houve um aumento da previsão orçamentária para a estratégia militar no país. Para o ano fiscal 2017/2018, Trump enviou ao Congresso uma proposta que prevê aumento de 10% nos recursos destinados à área de defesa. No ano fiscal 2016/2015, foram destinados US$ 596 milhões para o setor.

A aliança global contra o Estado Islâmico foi criada em 2014 e desde então se reúne anualmente. O encontro é visto pela imprensa norte-americana como uma oportunidade avaliar o desempenho do Secretário de Estado Rex Tillerson, ao debater um tema delicado que envolve vários países que, apesar de um objetivo comum, apresentam divergências.

A reunião está prevista para começar às 10h no horário local (11h, em Brasilia), e deve se estender até o fim da tarde.

