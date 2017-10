Algumas vítimas de ato de terror em Nova York são argentinas

O governo da Argentina informou que algumas das oito vítimas do ataque com uma caminhonete em Nova York são cidadãos argentinos.

O Ministério de Relações Exteriores do país afirmou, em um comunicado, que o consulado em Nova York trabalha com as autoridades americanas para identificar as vítimas. O governo do presidente Maurício Macri condenou o ato de terror e se manifestou "profundamente comovido" pela morte dos cidadãos argentinos. Fonte: Associated Press.