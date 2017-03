Alexandre Herchcovitch vem a MS para Talk Show com empresários da Moda

A apresentação acontece no próximo dia 29, quarta-feira, às 19 horas, na sede do Sebrae, e representa a primeira ação do conjunto de soluções – consultorias, cursos, oficinas e eventos – oferecidas pelo projeto Moda MS em 2017 / Divulgação

Um dos estilistas brasileiros de maior destaque no mercado internacional, Alexandre Herchcovitch estará em Campo Grande para o Talk Show Moda MS - Oportunidades e Negócios, que levará a micro e pequenas empresas do estado informações sobre tendências do setor, estimulando a inovação e a competitividade.

A apresentação acontece no próximo dia 29, quarta-feira, às 19 horas, na sede do Sebrae, e representa a primeira ação do conjunto de soluções – consultorias, cursos, oficinas e eventos – oferecidas pelo projeto Moda MS em 2017; cujo objetivo é integrar indústria e varejo, fazendo com que peças de interesse local sejam produzidas.

O Talk Show terá a participação dos proprietários das empresas Toca Brasil, de Campo Grande, e Yvu, de Dourados, casos de sucesso sul-mato-grossenses. O investimento é de R$ 50 e as inscrições podem ser feitas pelo Portal de Atendimento do Sebrae/MS ou presencialmente na instituição, localizada na Av. Mato Grosso 1.661, Centro.

O projeto do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul tem como parceiros a Fecomércio MS/Senac; a Fiems/Senai; o Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e o Sinvesul (Sindicato das Empresas do Vestuário Industrial, Fiação e Tecelagem da Região Sul do Estado).

Histórico

Alexandre Herchcovitch deu seus primeiros passos na Moda aos dez anos de idade, quando sua mãe, Regina, lhe ensinou noções básicas de modelagem e costura; e não tardou para usar em festas as roupas confeccionadas pelo filho.

As influências vindas da educação em colégio judaico ortodoxo e do circuito alternativo da noite frequentado na adolescência, somados à vontade de questionar padrões de criação da Moda no início dos anos 90, formaram a base do seu estilo.

Com o tempo e amadurecimento do trabalho, o estilista desenvolveu e consolidou sua sofisticada grife, e apresenta hoje coleções no Calendário Oficial de Moda Brasileira e na Semana de Moda de Nova York. Suas criações são destaque em editorias de Moda e Comportamento de revistas nacionais e internacionais.

Além disso, Herchcovitch assina coleções de grandes marcas do varejo, como Chilli Beans e Tokstok, levando assim sua assinatura a peças não só da alta-costura.

