Alerta para perigo de chuva intensa em parte de MS neste sábado

Durante este sábado (1°.12), Mato Grosso do Sul poderá ter um dia parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva em todas as áreas. Nas regiões Norte, Nordeste e Leste do Estado ainda poderá ter chuva potencialmente forte em pontos isolados. Segundo alerta do Instituto Naiconal de Meteorologia (inmet), entre a zero hora e às 11h59 há possibilidade da precipitação pluviométrica chegar entre 20 e 30 milímetros por hora.

A umidade relativa do ar em MS pode variar entre 95% a 55% e as temperaturas têm estimativas entre 18°C a 30°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa: