Alerta de terrorismo é rebaixado de "crítico" para "severo" no Reino Unido

As autoridades do Reino Unido rebaixaram o alerta de terrorismo no país de "crítico" para "severo", após a prisão de um segundo suspeito de ligação com o ataque terrorista no metrô de Londres na sexta-feira.

A secretária de Estado do Reino Unido, Amber Rudd, afirmou neste domingo que a decisão é um indicativo de que um "bom progresso" está sendo feito na investigação sobre o atentado que deixou 30 feridos, em número atualizado. Ela alertou que a investigação segue em andamento.

O alerta de terrorismo em nível "severo" significa que as autoridades acreditam que um novo ataque é muito provável. Quando o alerta estava em "crítico", significava que as autoridades acreditavam que um atentado terrorista era iminente.

O nível de alerta de terrorismo é estipulado pelo Centro Conjunto de Análise de Terrorismo. Fonte: Associated Press.

