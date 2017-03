Alerta de nevasca cancela 5 mil voos e fecha escolas no nordeste dos EUA

Uma forte tempestade que se forma perto da costa nordeste dos Estados Unidos levou ao cancelamento de mais de 500 mil voos e à suspensão de aulas nesta terça-feira, em meio ao risco de uma nevasca na região.

O alerta emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia engloba partes dos Estados de Pennsylvania, New Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine e Vermont.

Apenas em Nova York, a tempestade pode despejar de 30 a 45 cm de neve, bem como produzir ventos de 88 km/h.

De acordo com o site FlightAware, mais de cinco mil voos foram cancelados nesta terça-feira, incluindo mais de 2,8 mil previstos para a área de Nova York. A empresa ferroviária Amtrak também cancelou e modificou o serviço em partes do corredor nordeste. Partes do metrô nova-iorquino amanheceram fechados.

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência em todos os 62 condados e direcionou orientou os funcionários não essenciais a trabalharem de casa.

Escolas em Nova York, Filadélfia, Boston e outras cidades também ficarão fechadas nesta terça-feira.

Em Maryland, o governador Larry Hogan declarou estado de emergência e pediu que os moradores não deixem suas casas.

"Esta é uma tempestade perigosa", disse Hogan, acrescentando que partes do Estado podem receber até 30 cm de neve. "Obviamente será o maior evento climático desta estação, então precisamos estar preparados e seguros". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários