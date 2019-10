Alerj ajudará na reconstrução do Museu Nacional

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai ajudar na reconstrução do Museu Nacional, com cerca de R$ 20 milhões, que devem ser destinados ao telhado e à fachada do Palácio Paço de São Cristóvão. Um incêndio ocorrido em 2 de setembro do ano passado destruiu parte do acervo do museu e causou o desabamento das lajes do prédio histórico, que serviu de residência para a família imperial do Brasil no Século 19.

Segundo a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa, os recursos serão liberados após a apresentação de um projeto básico de reconstrução e do processo licitatório para realizar o trabalho. "As verbas serão disponibilizadas à medida que as etapas do projeto forem executadas", informa a Alerj em nota.

A ajuda foi acertada em uma reunião realizada ontem (30) no gabinete do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Participaram do encontro a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Pires Carvalho, e o diretor do museu, Alexander Kellner, além dos parlamentares Waldeck Carneiro (PT) e Renan Ferreirinha (PSB), que integram a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj.

Com 201 anos, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e conta com um acervo vasto e relevante, que vai da história natural à antropologia, somando mais de 20 milhões de itens.