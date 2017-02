Alemanha vai buscar posições conjuntas com Trump "onde for possível", diz Merkel

A Alemanha vai buscar um terreno comum com o presidente dos Estados Unidos, Donald, Trump, "onde for possível", afirmou nesta segunda-feira a chanceler Angela Merkel.

"Iremos tentar encontrar o máximo possível de posições conjuntas", afirmou Merkel, reiterando a importância da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a necessidade da Alemanha de "fazer mais na área de defesa".

Maior economia da Europa, a Alemanha teve nos Estados Unidos o maior parceiro comercial em 2015, com as exportações superando significativamente as importações. Berlim se preocupa com a possibilidade de uma abordagem mais protecionista em Washington.

"Iremos ver, assunto por assunto, as áreas em que podemos cooperar e aquelas em que temos opiniões diferentes", ela afirmou sobre o governo Trump. "Mas é do interesse da Alemanha reforçar as posições conjuntas onde elas existe, da cooperação em inteligência à questões de defesa e, claro, no fato de que os EUA são o maior parceiro comercial da Alemanha". Fonte: Associated Press.

